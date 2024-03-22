Застреленных учительницу и участкового нашли в машине у кладбища под Оренбургом

У кладбища под Оренбургом нашли убитых учительницу и участкового

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли у кладбища под Оренбургом, сообщили РБК в пресс-службе управления Следственного комитета по Оренбургской области.

В ведомстве уточнили, что было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части статьи — пожизненное лишение свободы.

Как сообщает «АиФ — Оренбург», со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства, тела нашли утром 22 марта в машине у кладбища в поселке Первомайский.

По данным издания, убитая женщина — Ирина К., завуч общеобразовательной школы № 2. Мужчина — местный участковый, младший лейтенант Азамат С., пишет газета.

Портал Orenday утверждает, что тела находились в служебном автомобиле «Нива», их обнаружили пожилые женщины, которые утром гуляли с собаками.

По данным издания и «АиФ», на руках женщины были наручники. Orenday пишет, что у обоих погибших были огнестрельные ранения в виски. В боковых стеклах автомобиля, как утверждает портал со ссылкой на очевидцев, обнаружены отверстия от пуль. Издание также называет погибших учительницей и участковым.

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Телеграм-канал Mash сообщает, что оба тела были обнажены. По его информации, у погибших возник конфликт: они состояли в любовной связи, и мужчина требовал, чтобы женщина бросила мужа и двоих детей и ушла жить к нему. По данным канала, участковый сначала убил любовницу, а потом покончил с собой.