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ГТЛК поставит в Подмосковье 350 автобусов за 6,8 млрд руб.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2024 года поставит в Московскую область 350 больших автобусов ЛиАЗ стоимостью 6,8 млрд руб., рассказали РБК в компании. Контракт с региональным АО «Мострансавто» заключен на этой неделе, лизинг рассчитан на семь лет, техника будет предоставлена по ставке 6,8%.

Обновление парка ведется по утвержденному в начале 2023 года инвестпроекту, на который из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделено 44 млрд руб. Еще 29,3 млрд руб. ГТЛК привлечет на рынке. На эти средства будет заказано на российских заводах и передано в регионы 4,13 тыс. автобусов.

Через год после запуска программы компания заключила контракты на поставку более 2 тыс. автобусов на сумму более 29 млрд руб., отметил представитель ГТЛК. Машины поставлены в Санкт-Петербург, Тульскую, Воронежскую, Кировскую области и другие регионы. Программа завершится в конце 2024 года.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В 2023 году государственный лизингодатель вновь вышел в прибыль (113 млн руб. чистой прибыли по МСФО) после рекордного убытка в 55,8 млрд руб. в 2022 году. Такого результата удалось достичь «в основном за счет сокращения прочих операционных расходов в связи с начислением резервов по обесценению в меньшем объеме по отношению к 2022 году», отметили в пресс-службе.

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Автобус ГТЛК Московская область
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