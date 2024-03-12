Автобусная гонка: как в стране обновляют общественный транспорт

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В последние годы мы наблюдаем две разнонаправленные тенденции: если в больших городах жители чаще делают выбор в пользу общественного транспорта, то в малых личный автомобиль по-прежнему наиболее востребован у граждан. Однако такая разница обусловлена не тем, что в крупных городах автобусы или трамваи какие-то другие, например более удобные или быстрые. Преимущество транспортной сети мегаполисов скорее в ее системности, разветвленности и, возможно, большей эргономичности маршрутов.

Как бы то ни было, ежегодно россияне используют общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, пригородные электрички — примерно 14 млрд раз. Для многих это неотъемлемая часть повседневной жизни, и то, какой она будет, во многом зависит от состояния подвижного состава.

Проблема износа общественного транспорта стоит довольно остро и для мегаполисов, и для малых населенных пунктов. На сегодня около 40% существующего в России парка, а это более 65 тыс. из 160 тыс. единиц, вышло за пределы нормативного срока эксплуатации. Содержание, ремонт и использование такого транспорта обходится регионам все дороже, при этом качество пассажирских перевозок растет не везде. Бывает и так, что у некоторых муниципалитетов не хватает автобусов в рабочем состоянии и нет денег для их закупки, чтобы обслуживать какие-то маршруты.

Так, регионы заявляют о необходимости обновить порядка 57 тыс. из 135 тыс. автобусов, а также 9 тыс. из 15 тыс. троллейбусов и трамваев, которые ежедневно выходят на маршруты по всей стране. Это серьезная задача, при этом она шире, чем простое обновление подвижного состава. Цель — популяризировать общественный транспорт, сделать его удобным с точки зрения пользования всей транспортной системой.

Для этого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» действуют сразу несколько инструментов. В их числе в 2023 году был запущен механизм специальных казначейских кредитов (СКК). Они выдаются региону под 3% годовых на 15 лет. При этом погашение основного долга начинается с третьего года пользования кредитом. То есть это длинные дешевые деньги, которые позволяют региону решать свои инфраструктурные задачи без значимой нагрузки на бюджет. Координируют реализацию проекта Минтранс и Минстрой России. Фонд развития территорий — оператор этой программы.

В целом по линии СКК выделили 50 млрд руб. на приобретение практически 6 тыс. новых автобусов, которые будут поставлены в 73 региона. Дополнительно в Дальневосточный федеральный округ за счет СКК будет поставлено еще 12 трамваев и 32 троллейбуса.

Субъекты получили уже примерно 4,5 тыс. автобусов. Это машины большой, средней или малой вместимости — в зависимости от заявок регионов. Автобусы эти российского или белорусского производства. Их оснащение и оборудование позволяют внедрять системы автоматизированной оплаты проезда, выходить на маршруты при низких или, наоборот, довольно высоких температурах, что весьма актуально для нашей большой страны с разными климатическими условиями. Как правило, новые автобусы адаптированы для поездок маломобильных граждан и имеют достаточно высокий экологический класс.

С приходом новых машин меняется жизнь людей, и таких примеров по всей стране множество: скажем, в Майкопе стало удобнее добираться до лицея № 34 в микрорайоне Новые Черемушки, а в Чеченской Республике новые автобусы работают на 20 маршрутах, которые обеспечивают связь сельских поселений с их районными административными центрами.

Закупка нового подвижного состава по линии СКК — это достаточно эффективная мера, но даже 6 тыс. автобусов не смогут решить проблему устаревания общественного транспорта, так как потребность гораздо выше. В связи с этим кажется целесообразным продлить программу специальных казначейских кредитов для закупки подвижного состава. Это позволит нарастить долю транспорта с нормативным сроком эксплуатации, обеспечить бесперебойное движение на маршрутах, а где-то сократить интервалы движения.

Наверное, продление программы и выделение дополнительного финансирования — самый очевидный способ дальнейшего решения задачи. Однако и он будет не так эффективен, если мы не обратим внимания еще минимум на два момента.

Первый — это состояние дорожной инфраструктуры, которое напрямую влияет на эксплуатацию транспорта. Если оно неудовлетворительное, то даже новый автобус быстро придет в негодность, а значит, потребуются или дополнительные средства на его ремонт или даже вывод из эксплуатации.

Обновление дорог в нашей стране сейчас идет активно, значимые изменения в том числе начались после запуска нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Еще один из работающих инструментов — инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), по аналогии с которыми и были запущены СКК. С 2022 года благодаря этому механизму в регионах было обновлено 120 км дорог: где-то отремонтировано, а где-то построено с нуля. К слову, с привлечением ИБК также обновляется транспорт — регионы уже получили более 1,4 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро и составов МЦД.

И второй момент — это маршрутизация и систематизация транспортной сети в муниципалитетах. Часть маршрутов нуждается в доработке: на каких-то из них автобусы ходят часто полупустые, а где-то они перегружены. Связка с разными видами общественного транспорта также может быть усилена, и это, в свою очередь, оптимизирует маршрут, делает его удобнее и перераспределяет нагрузку на подвижной состав.

Такая комплексная работа в перспективе принесет дивиденды в виде продления срока службы автобусных, трамвайных или троллейбусных парков, позволит повысить востребованность общественного транспорта, при этом не увеличив существенно нагрузку на маршрутную сеть.