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Дискуссионный клуб ,  
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Ильшат Шагиахметов

Автобусная гонка: как в стране обновляют общественный транспорт

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В последние годы мы наблюдаем две разнонаправленные тенденции: если в больших городах жители чаще делают выбор в пользу общественного транспорта, то в малых личный автомобиль по-прежнему наиболее востребован у граждан. Однако такая разница обусловлена не тем, что в крупных городах автобусы или трамваи какие-то другие, например более удобные или быстрые. Преимущество транспортной сети мегаполисов скорее в ее системности, разветвленности и, возможно, большей эргономичности маршрутов.

Как бы то ни было, ежегодно россияне используют общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, пригородные электрички — примерно 14 млрд раз. Для многих это неотъемлемая часть повседневной жизни, и то, какой она будет, во многом зависит от состояния подвижного состава.

Проблема износа общественного транспорта стоит довольно остро и для мегаполисов, и для малых населенных пунктов. На сегодня около 40% существующего в России парка, а это более 65 тыс. из 160 тыс. единиц, вышло за пределы нормативного срока эксплуатации. Содержание, ремонт и использование такого транспорта обходится регионам все дороже, при этом качество пассажирских перевозок растет не везде. Бывает и так, что у некоторых муниципалитетов не хватает автобусов в рабочем состоянии и нет денег для их закупки, чтобы обслуживать какие-то маршруты.

Так, регионы заявляют о необходимости обновить порядка 57 тыс. из 135 тыс. автобусов, а также 9 тыс. из 15 тыс. троллейбусов и трамваев, которые ежедневно выходят на маршруты по всей стране. Это серьезная задача, при этом она шире, чем простое обновление подвижного состава. Цель — популяризировать общественный транспорт, сделать его удобным с точки зрения пользования всей транспортной системой.

Для этого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» действуют сразу несколько инструментов. В их числе в 2023 году был запущен механизм специальных казначейских кредитов (СКК). Они выдаются региону под 3% годовых на 15 лет. При этом погашение основного долга начинается с третьего года пользования кредитом. То есть это длинные дешевые деньги, которые позволяют региону решать свои инфраструктурные задачи без значимой нагрузки на бюджет. Координируют реализацию проекта Минтранс и Минстрой России. Фонд развития территорий — оператор этой программы.

В целом по линии СКК выделили 50 млрд руб. на приобретение практически 6 тыс. новых автобусов, которые будут поставлены в 73 региона. Дополнительно в Дальневосточный федеральный округ за счет СКК будет поставлено еще 12 трамваев и 32 троллейбуса.

Субъекты получили уже примерно 4,5 тыс. автобусов. Это машины большой, средней или малой вместимости — в зависимости от заявок регионов. Автобусы эти российского или белорусского производства. Их оснащение и оборудование позволяют внедрять системы автоматизированной оплаты проезда, выходить на маршруты при низких или, наоборот, довольно высоких температурах, что весьма актуально для нашей большой страны с разными климатическими условиями. Как правило, новые автобусы адаптированы для поездок маломобильных граждан и имеют достаточно высокий экологический класс.

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С приходом новых машин меняется жизнь людей, и таких примеров по всей стране множество: скажем, в Майкопе стало удобнее добираться до лицея № 34 в микрорайоне Новые Черемушки, а в Чеченской Республике новые автобусы работают на 20 маршрутах, которые обеспечивают связь сельских поселений с их районными административными центрами.

Закупка нового подвижного состава по линии СКК — это достаточно эффективная мера, но даже 6 тыс. автобусов не смогут решить проблему устаревания общественного транспорта, так как потребность гораздо выше. В связи с этим кажется целесообразным продлить программу специальных казначейских кредитов для закупки подвижного состава. Это позволит нарастить долю транспорта с нормативным сроком эксплуатации, обеспечить бесперебойное движение на маршрутах, а где-то сократить интервалы движения.

Наверное, продление программы и выделение дополнительного финансирования — самый очевидный способ дальнейшего решения задачи. Однако и он будет не так эффективен, если мы не обратим внимания еще минимум на два момента.

Первый — это состояние дорожной инфраструктуры, которое напрямую влияет на эксплуатацию транспорта. Если оно неудовлетворительное, то даже новый автобус быстро придет в негодность, а значит, потребуются или дополнительные средства на его ремонт или даже вывод из эксплуатации.

Обновление дорог в нашей стране сейчас идет активно, значимые изменения в том числе начались после запуска нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Еще один из работающих инструментов — инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), по аналогии с которыми и были запущены СКК. С 2022 года благодаря этому механизму в регионах было обновлено 120 км дорог: где-то отремонтировано, а где-то построено с нуля. К слову, с привлечением ИБК также обновляется транспорт — регионы уже получили более 1,4 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро и составов МЦД.

И второй момент — это маршрутизация и систематизация транспортной сети в муниципалитетах. Часть маршрутов нуждается в доработке: на каких-то из них автобусы ходят часто полупустые, а где-то они перегружены. Связка с разными видами общественного транспорта также может быть усилена, и это, в свою очередь, оптимизирует маршрут, делает его удобнее и перераспределяет нагрузку на подвижной состав.

Такая комплексная работа в перспективе принесет дивиденды в виде продления срока службы автобусных, трамвайных или троллейбусных парков, позволит повысить востребованность общественного транспорта, при этом не увеличив существенно нагрузку на маршрутную сеть.

Об авторе
Ильшат Шагиахметов Ильшат Шагиахметов генеральный директор Фонда развития территорий
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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