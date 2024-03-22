ФАС возбудила дело против Новороссийского морского порта

Вид на Новороссийский морской порт (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов», — говорится в сообщении.

Служба выяснила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту по прямому варианту (выгрузка продукции с одного транспортного средства и ее одновременная загрузка в другое) для отдельных грузов выросли до 50%, а с внутрипортовым перемещением — до 37%.

Антимонопольное дело завели по п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции». В случае установления вины организации грозит штраф.

РБК направил запрос в НМТП, представитель порта отказался от комментариев.

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» зарегистрировано в Новороссийске в 1992 году, следует из данных сервиса «РБК Компании». Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Генеральный директор — Сергей Киреев. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила почти 27,2 млрд руб.

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По собственным данным организации, НМТП — третий портовый оператор Европы. В состав компании входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Активы компании представлены рядом специализированных стивидорных (от англ. stevedore — грузчик) компаний на территории порта Новороссийск, пишет Portnews. Они осуществляют перевалку наливных (нефти, нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и масел), навалочных (преимущественно железорудного сырья, угля, химических грузов) и генеральных грузов (черных и цветных металлов, лесных грузов), а также контейнеров.

Через дочерние компании в порту Приморска НМТП занимается перевалкой нефти и нефтепродуктов. В порту Балтийска компания выступает портовым оператором грузопассажирского автопаромного и контейнерного терминалов.