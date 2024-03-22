 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ФАС возбудила дело против Новороссийского морского порта

ФАС возбудила дело в отношении Новороссийского порта из-за тарифов на перевалку
Вид на Новороссийский морской порт
Вид на Новороссийский морской порт (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов», — говорится в сообщении.

Служба выяснила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту по прямому варианту (выгрузка продукции с одного транспортного средства и ее одновременная загрузка в другое) для отдельных грузов выросли до 50%, а с внутрипортовым перемещением — до 37%.

ФАС пригрозила мерами против «Яндекса» из-за тарифов такси
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Антимонопольное дело завели по п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции». В случае установления вины организации грозит штраф.

РБК направил запрос в НМТП, представитель порта отказался от комментариев.

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» зарегистрировано в Новороссийске в 1992 году, следует из данных сервиса «РБК Компании». Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Генеральный директор — Сергей Киреев. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила почти 27,2 млрд руб.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

По собственным данным организации, НМТП — третий портовый оператор Европы. В состав компании входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Активы компании представлены рядом специализированных стивидорных (от англ. stevedore — грузчик) компаний на территории порта Новороссийск, пишет Portnews. Они осуществляют перевалку наливных (нефти, нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и масел), навалочных (преимущественно железорудного сырья, угля, химических грузов) и генеральных грузов (черных и цветных металлов, лесных грузов), а также контейнеров.

Через дочерние компании в порту Приморска НМТП занимается перевалкой нефти и нефтепродуктов. В порту Балтийска компания выступает портовым оператором грузопассажирского автопаромного и контейнерного терминалов.

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
НМТП ФАС Федеральная антимонопольная служба Новороссийский морской торговый порт
Материалы по теме
«Транснефть» попросила запретить Магомедову тяжбу в Британии
Бизнес
Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO
Бизнес
Экс-глава НМТП рассказал о «напряженных отношениях» братьев Магомедовых
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео Политика, 15:03
Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов дронов Бизнес, 15:00
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Команда «Формулы-1» Williams выступит в Австралии только с одним гонщиком Спорт, 14:59
Харьков оказался полностью обесточен Политика, 14:54
Как тайванец в кожаной куртке создал техно-империю стоимостью в триллион Pro, 14:45
Песков оценил последствия ограничений на импорт зерна из России в ЕС Экономика, 14:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сделанный под Липецком премиум-кроссовер будут продавать почти за ₽7 млн Авто, 14:37
«Газпром» остановит «Силу Сибири» на весеннюю профилактику Экономика, 14:35
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Pro, 14:34
Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по энергетике Украины⁠ Политика, 14:26
Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 3% после объявления размера дивидендов Инвестиции, 14:26
Билялетдинов пообещал остаться в хоккее после ухода из «Ак Барса» Спорт, 14:24
Спрос на ипотеку в марте резко вырос после провала в январе-феврале Недвижимость, 14:24