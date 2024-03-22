В Чувашии чиновников наказали из-за запрета оставлять детей с бабушками
Сотрудников отдела опеки Чебоксарского округа в Чувашии привлекли к дисциплинарной ответственности после письма чиновницы о запрете оставлять детей с бабушками и дедушками. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Чувашской Республики.
«Комиссия <...> выявила нарушения федерального законодательства при ненадлежащей организации работы сотрудников отдела опеки. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и применены меры взыскания», — говорится в сообщении.
В минобразования республики добавили, что в письме чиновницы о якобы недопустимости оставлять детей не под присмотром родителей и штрафах за такие действия использована некорректная формулировка закона о временной опеке.
Временную опеку над детьми оформляют на то время, пока родитель по уважительным причинам не может исполнять свои родительские обязанности, напомнили в ведомстве.
Уведомлять органы опеки о детях, которые провели время у близких родственников на каникулах или выходных, не нужно, подчеркнули в минобразования.
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова пояснила, что оформление доверенностей и временной опеки необходимо, если родитель оставляет ребенка с родными надолго. Это позволит избежать проблем с представлением интересов ребенка бабушкой или дедушкой при обращении в скорую помощь, больницу или при участии в мероприятиях, где необходимо согласие родителя.
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18 марта депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала, что начальник отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Лариса Ильина разослала директорам чувашских школ и детсадов письмо. В документе она назвала административным правонарушением «оставление родителями детей на бабушек (дедушек), братьев (сестер), тетей (дядей), а также знакомых», которые «не наделены правом предоставлять интересы ребенка».
Ильина сослалась на ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями своих обязанностей), которая предусматривает штраф до ₽500.
Отдел опеки также запросил у образовательных учреждений данные о детях, оставшихся на длительное время без присмотра родителей, чтобы привлечь взрослых к ответственности. Власти Чувашии начали проверку письма Ильиной и работы отдела опеки.
В администрации Чебоксарского района заявили, что в документе чиновница напоминает об ответственности родителей перед детьми. Об ограничении контактов детей с бабушками, дедушками или другими близкими родственниками речи не идет, добавили в администрации.
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