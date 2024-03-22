 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Чувашии чиновников наказали из-за запрета оставлять детей с бабушками

В Чувашии чиновников наказали из-за запрета оставлять детей с бабушками
Фото: ako photography / Shutterstock
Фото: ako photography / Shutterstock

Сотрудников отдела опеки Чебоксарского округа в Чувашии привлекли к дисциплинарной ответственности после письма чиновницы о запрете оставлять детей с бабушками и дедушками. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Чувашской Республики.

«Комиссия <...> выявила нарушения федерального законодательства при ненадлежащей организации работы сотрудников отдела опеки. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и применены меры взыскания», — говорится в сообщении.

В минобразования республики добавили, что в письме чиновницы о якобы недопустимости оставлять детей не под присмотром родителей и штрафах за такие действия использована некорректная формулировка закона о временной опеке.

Временную опеку над детьми оформляют на то время, пока родитель по уважительным причинам не может исполнять свои родительские обязанности, напомнили в ведомстве.

Уведомлять органы опеки о детях, которые провели время у близких родственников на каникулах или выходных, не нужно, подчеркнули в минобразования.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова пояснила, что оформление доверенностей и временной опеки необходимо, если родитель оставляет ребенка с родными надолго. Это позволит избежать проблем с представлением интересов ребенка бабушкой или дедушкой при обращении в скорую помощь, больницу или при участии в мероприятиях, где необходимо согласие родителя.

В Чувашии начали проверку после запрета оставлять детей с бабушками
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

18 марта депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала, что начальник отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Лариса Ильина разослала директорам чувашских школ и детсадов письмо. В документе она назвала административным правонарушением «оставление родителями детей на бабушек (дедушек), братьев (сестер), тетей (дядей), а также знакомых», которые «не наделены правом предоставлять интересы ребенка».

Ильина сослалась на ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями своих обязанностей), которая предусматривает штраф до ₽500.

Отдел опеки также запросил у образовательных учреждений данные о детях, оставшихся на длительное время без присмотра родителей, чтобы привлечь взрослых к ответственности. Власти Чувашии начали проверку письма Ильиной и работы отдела опеки.

В администрации Чебоксарского района заявили, что в документе чиновница напоминает об ответственности родителей перед детьми. Об ограничении контактов детей с бабушками, дедушками или другими близкими родственниками речи не идет, добавили в администрации.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Чувашия опека Дети
Материалы по теме
В Чувашии начали проверку после запрета оставлять детей с бабушками
Политика
В РПЦ предложили наказывать органы опеки за необоснованное вмешательство
Общество
Органы опеки потребовали обследовать живущую пять лет в клинике девочку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Спорт, 13:33
Кадры перестрелки с подозреваемым в теракте в Запорожской области Общество, 13:32
ЦБ сохранил ставку 16%: как это скажется на рубле, акциях и облигациях Инвестиции, 13:31
Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%⁠ Финансы, 13:30
Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры Общество, 13:29
Копию особняка с привидениями в Атланте выставили на продажу за $2,2 млн Недвижимость, 13:27
Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы Политика, 13:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сборная Архангельской области с Большуновым победила в эстафете на ЧР Спорт, 13:17
Эксперты оценили долю деревянных домов в ИЖС в 30–35% Недвижимость, 13:13
Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая Спорт, 13:12
Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов Спорт, 13:11
Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны Политика, 13:09
В чем риски интеграции «Тинькофф» и Росбанка и покупать ли акции сейчас Pro, 13:05
Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом Спорт, 13:01