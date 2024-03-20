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В Чувашии начали проверку после запрета оставлять детей с бабушками

В Чувашии начали проверку после запрета властей оставлять детей с бабушками
В Чувашии проводят проверку после письма чиновницы в школы и детсады Чебоксар о недопустимости оставления детей не под присмотром родителей, что грозит штрафом до 500 руб. В городской администрации объяснили это «профилактикой»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Чувашии начали служебную проверку после письма начальника отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисы Ильиной директорам местных школ и детских садов от 14 марта, пишет портал ProГород со ссылкой на региональное Минобразования.

Ранее об этом письме рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова в интервью «Российской газете». По ее словам, в нем чиновница называет административным правонарушением «оставление родителями детей на бабушек (дедушек), братьев (сестер), тетей (дядей), а также знакомых», которые «не наделены правом предоставлять интересы ребенка». Она ссылается на ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями своих обязанностей), которая предусматривает штраф до 500 руб.

У руководства образовательных учреждений, в частности, запрашивали сведения о детях, оставшихся на длительное время без присмотра родителей для привлечения их к ответственности, отметила Филатова. Она направила депутатский запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой, уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и главе Чувашии Олегу Николаеву. В нем Филатова указала на «циничное передергивание норм законодательства о защите семьи и традиционных ценностей», дискредитацию государственных органов власти и возможных отказах от рождения детей.

И.о. замглавы администрации Чебоксар Татьяна Иванова допустила, что в действиях Ильиной могут быть нарушения, и пообещала «определенные меры» по результатам проверки. По словам Ивановой, письмо чиновницы «носит профилактический характер» и «не ограничивает права детей и родителей». В администрации Чебоксар, комментируя эту инициативу, заявили, что «ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи». По словам местных властей, чиновница лишь «напомнила» о необходимости оформлять доверенность и временную опеку на близких родственников в случае выезда родителей на заработки в другой город или при длительном пребывании в больнице.

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Фото:Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

РБК обратился за комментарием к Ильиной и направил запрос в пресс-службу главы Чувашии.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в интервью РБК назвала эту инициативу излишней. «У нас есть действующее законодательство, которого достаточно для соблюдения прав детей. Традиционно, когда бабушки, дедушки или другие родственники встречают и провожают детей, помогают родителям их воспитывать — это нормально. «…» Наоборот, родители всегда благодарны бабушкам и дедушкам, родственникам, которые помогают воспитывать детей, потому что бывает так, что родители сами не успевают, если семья многодетная, или родители работают», — заявила она.

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По словам Волынец, для многих наличие такой поддержки является решающим фактором при принятии решения о рождении детей. «По данным, которые есть в СМИ, проводится проверка по этим действиям. И уже чиновник, который выступил с этой инициативой, прокомментировал, что это рекомендательный характер, порядок этот не будет обязательным, что, наверное, все-таки является торжеством здравого смысла», — заключила она.

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Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Чувашия Чебоксары родители Дети
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