Кадры перестрелки с подозреваемым в теракте в Запорожской области
Сотрудники ФСБ попробовали задержать в Запорожской области подозреваемого в подготовке теракта. Мужчина оказал сопротивление и стал отстреливаться из пистолета «ПМ». Во время перестрелки его застрелили.
На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видны перестрелка, найденный на месте пистолет. Также показаны кадры обыска у него дома — там нашли самодельное взрывное устройство. ФСБ сообщала, что мужчина пытался достать оружие из тайника для очередного теракта, который готовил по заданию украинских спецслужб в Бердянске.
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