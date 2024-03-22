Саратовским чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp
Министр цифрового развития Саратовской области Владимир Старков во время круглого стола 21 марта в Саратовской областной думе запретил подчиненным пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и другими в рабочих целях, об этом сообщает «Общественное мнение — Саратов».
«Половина госслужащих пользуется мессенджерами, а также 59% пользуются почтовой программой от Microsoft. Они не состоят в реестре отечественного программного обеспечения», — сказал министр.
По словам министра, на смену иностранным программным продуктам должен прийти отечественный софт, поэтому в тестовом режиме заработал российский мессенджер «Рабочее место государственного служащего».
«Это и мессенджер, и звонилка, а также календарь, почта, файловое хранилище, хранилище контактов. Мы подключили к этому мессенджеру все 36 исполнительных органов в области. А это более 2500 госслужащих», — подчеркнул Старков.
По словам Владимира Старкова, министерство перешло полностью на новое приложение, и он своим приказом запретил использовать иные мессенджеры для рабочих нужд.
Минцифры России обсуждает вопрос введения для госкомпаний требований по частичному использованию облачных сервисов и инфраструктуры коммерческих центров обработки данных (ЦОД), об этом сообщалось 21 марта. Это может позволить оптимизировать IТ-затраты госучреждений. Для повышения безопасности облаков им дадут новый законодательный статус.
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