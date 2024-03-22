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Мэра камчатского Елизово задержали по делу о хулиганстве

На Камчатке задержали мэра Елизово Гаглошвили по делу о хулиганстве
Фото: Артем Гаглошвили / VK
Фото: Артем Гаглошвили / VK

На Камчатке задержали мэра Елизово Артема Гаглошвили после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Глава города Елизово задержан после возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК РФ», — сказал собеседник агентства. Подробности не приводятся.

По данным «Кам 24», мэра задержали в его кабинете в начале дня 22 марта. Источник агентства утверждает, что это связано с расследованием избиения человека на базе отдыха в селе Паратунка в Елизовском районе. Драка произошла в декабре 2023 года. Как пишет «Кам 24», человек по имени Артем, которого «многие идентифицировали как главу Елизова», нанес несколько ударов сидевшему рядом с ним человеку.

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Кроме того, в начале февраля Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия». Такое решение приняли после того, как 1 февраля мэра остановили сотрудники ГИБДД, он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. «Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины», — сказала секретарь регионального отделения партии Виктория Сивак.

«В должность главы второго по величине города Камчатки Артем Гаглошвили вступил совсем недавно, однако уже был замечен в нескольких скандалах», — заявили в «Единой России». Там отметили, что в декабре 2023 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой мэр устроил драку на одной из баз отдыха. Сивак заявила, что поведение Гаглошвили «не просто противоречит партийному уставу, но и общечеловеческим нормам».

Елизово — второй по численности населения город Камчатского края, в нем живут 36 тыс. человек. Город находится в 20 км от Петропавловска-Камчатского. Местные депутаты избрали Артема Гаглошвили мэром в ноябре 2023 года.

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Теги
Камчатка задержание мэры хулиганство Камчатский край
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