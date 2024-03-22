Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» по береговой линии в Хабаровском крае, сообщает Минобороны России.

Пуск выполнили из акватории Японского моря по цели на тактическом поле Сюркум, имитирующей огневую позицию противника. «В расчетное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель. <...> Дальность стрельбы превысила 1000 километров», — говорится в публикации.

Подлодки «Волхов» вошли в состав Военно-морского флота в 2020-м году, они являются одними из самых малошумных в мире. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.

«Калибр» — это высокоточная крылатая ракета большой дальности, которую используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.