Корабль-носитель «Калибров» провел учебные артиллерийские стрельбы

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Экипаж малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» — носителя крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», провел учебные артиллерийские стрельбы по морской цели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Моряки отработали нанесение ракетного удара по условному противнику.

«Цели, имитирующие скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника были успешно поражены», — говорится в сообщении.

Стрельбы провели из 100-мм артиллерийской установки.

13 марта экипажи малых ракетных кораблей, ракетных катеров и малых противолодочных кораблей Балтийского флота провели учения. Моряки отразили атаки условного противника с воздуха и осуществили артиллерийские удары по морской цели.

Корабль «Советск» и катера «Моршанск» и «Димитровград» во время тренировок выполнили пуски ракет «Калибр» и «Москит» по условному противнику. Также экипажи провели стрельбы из артиллерийских установок.