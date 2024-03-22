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Военная операция на Украине ,  
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Захарова обвинила Трасс в подстрекательстве к терроризму

Захарова: слова Трасс по оружию Украине — подстрекательство к терроризму
Сюжет
Военная операция на Украине

Призыв экс-премьера Великобритании Лиз Трасс позволить Украине использовать любое оружие и тактику против России — побуждение к терроризму, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Это прямое подстрекательство к терроризму», — написала она в телеграм-канале.

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Трасс в интервью газете Kyiv Post заявила, что Украине надо оказать как можно больше поддержки — «дать возможность использовать все возможное оружие и все возможные тактики», в том числе самолеты и оружие дальнего действия.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что чем более дальнобойное оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

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Теги
Персоны
Мария Захарова Лиз Трасс поставки оружия Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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