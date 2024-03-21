В работе PlayStation Network произошел глобальный сбой
В работе PlayStation Network — онлайн-сервиса для загрузки игр и сетевой игры на одноименных консолях Sony — произошел массовый сбой.
По данным сервиса Down Detector, с проблемами столкнулись пользователи из США (о них сообщают жители разных регионов страны), Аргентины, Германии, Испании, Франции, Новой Зеландии, Пакистана, Японии и других государств.
Сбой произошел после 18:00 мск, по состоянию на 21:00 он продолжался. Так, в США люди жаловались в основном на проблемы с подключением к серверу (74%), магазину PlayStation (18%) и невозможность авторизоваться на платформе (8%).
Одновременно наблюдается сбой в работе сервисов Electronic Arts, свидетельствуют данные Down Detector. В основном это касается европейских стран.
В конце февраля — начале марта в работе Telegram в России произошло два сбоя за неделю. Тогда же пользователи заметили проблемы в работе WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Viber и Zoom. После сбоя у некоторых российских пользователей без VPN заработали заблокированные в России соцсети X (Twitter) и Instagram (также принадлежит Meta).
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста