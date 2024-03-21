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Технологии и медиа ,  
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В работе PlayStation Network произошел глобальный сбой

В работе PlayStation Network произошел массовый сбой
Фото: Joeri Mostmans / Shutterstock
Фото: Joeri Mostmans / Shutterstock

В работе PlayStation Network — онлайн-сервиса для загрузки игр и сетевой игры на одноименных консолях Sony — произошел массовый сбой.

По данным сервиса Down Detector, с проблемами столкнулись пользователи из США (о них сообщают жители разных регионов страны), Аргентины, Германии, Испании, Франции, Новой Зеландии, Пакистана, Японии и других государств.

Сбой произошел после 18:00 мск, по состоянию на 21:00 он продолжался. Так, в США люди жаловались в основном на проблемы с подключением к серверу (74%), магазину PlayStation (18%) и невозможность авторизоваться на платформе (8%).

Одновременно наблюдается сбой в работе сервисов Electronic Arts, свидетельствуют данные Down Detector. В основном это касается европейских стран.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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