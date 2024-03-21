Орбан в письме с поздравлением Путину выступил за диалог по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поздравил его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси, передает RTL.
В письме Орбан назвал поддержание диалога необходимым условием для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия готова расширить сотрудничество с Россией в областях, где это возможно по международному праву.
Днем 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов президента России. Победу на них одержал Путин с результатом 87,28% голосов. Три других кандидата — Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) — набрали менее 5% голосов каждый.
Новый срок станет для Путина пятым. С переизбранием главу государства также поздравили президент Сербии Александр Вучич, лидеры Египта, Ирана, Армении, Турции, Венесуэлы, Никарагуа, Таджикистана, Северной Кореи, Гондураса, Китая, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Индии.
Германия отказалась считать выборы в России свободными и честными, ее поддержали Польша и Великобритания. В Белом доме отметили, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать, исходя из этого.
Путин поблагодарил всех участников выборов независимо от того, за кого те отдали голоса. Он пообещал «использовать в общей работе» все конструктивные предложения и идеи других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей. Кампанию он назвал «напряженной и крайне ответственной».
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