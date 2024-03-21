Мэр Вологды решил уйти в отставку после шести лет руководства городом

Георгий Филимонов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Сергей Воропанов решил уйти в отставку после шести лет работы на посту мэра Вологды. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Принял решение уйти в отставку. Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику. Благодарю свою команду за работу», — написал глава города.

До сентября Воропанов будет оставаться временно исполняющим обязанности мэра, а потом состоятся выборы, отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании правительства. При этом после ухода с поста Воропанов останется в команде, добавил он.

«Нам с вами нужен не политик, а хозяйственник. Перед новым мэром города будет стоять крайне важная и масштабная задача по обеспечению качественной работы системы управления ЖКХ, развитию экономики города и инфраструктуры», — заявил Филимонов.

В качестве кандидата на пост мэра Вологды врио губернатора предложил главу департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева.

Сергею Воропанову 44 года, мэром Вологды стал в ноябре 2017-го. До работы в мэрии дважды избирался депутатом Вологодской городской думы, был депутатом областного законодательного собрания. В качестве главы Вологды стал популярен благодаря своим роликам в соцсети TikTok, а в 2021 году даже получил за это Премию Рунета.