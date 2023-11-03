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Экс-губернатор Кувшинников станет сенатором от Вологодской области

Врио главы Вологодской области Филимонов выдвинет Кувшинникова в сенаторы
Кувшинников ушел в отставку по собственному желанию в конце октября. В качестве сенатора от Вологодской области он должен сменить Юрия Воробьева, который долгие годы представляет регион в Совете Федерации
Олег Кувшинников
Олег Кувшинников (Фото: kremlin.ru)

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который покинул свой пост 31 октября, будет представлять регион в Совете Федерации, сообщил временно исполняющий обязанности главы области Георгий Филимонов. Трансляция представления врио главы Вологодской области велась на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

Врио губернатора заявил, что внесет на рассмотрение кандидатуру Кувшинникова по поручению президента Владимира Путина. «Уверен, что Олег Александрович в новом качестве будет помогать нашей родной области не менее эффективно», — сказал Филимонов.

Кувшинников возглавлял Вологодскую область с 2011 года. Он ушел в отставку по собственному желанию. 31 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона Георгия Филимонова, который до этого работал заместителем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава государства на встрече с Кувшинниковым и Филимоновым заявлял, что рассчитывает на их дальнейшую работу «в тандеме».

С 2007 года Вологодскую область в Совете Федерации представляет Юрий Воробьев (в прошлом — депутат заксобрания региона). В настоящее время он также является заместителем председателя верхней палаты парламента.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Олег Кувшинников Георгий Филимонов Вологодская область
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