Кадры с места схода вагонов с рельсов в Забайкальском крае

Как выглядят сошедшие с рельсов грузовые вагоны в Забайкальском крае

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На Забайкальской железной дороге, на перегоне между Читой и Улан-Уде сошли с рельсов 10 грузовых вагонов. Из них 7 вагонов перевозили уголь, 3 - дизельное топливо. Причину прокуратура региона не уточняла.

На кадрах, опубликованных с места, видно, что вагоны свалились с насыпи вниз. Из вагонов высыпался уголь.