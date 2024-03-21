Как выглядят сошедшие с рельсов грузовые вагоны в Забайкальском крае
На Забайкальской железной дороге, на перегоне между Читой и Улан-Уде сошли с рельсов 10 грузовых вагонов. Из них 7 вагонов перевозили уголь, 3 - дизельное топливо. Причину прокуратура региона не уточняла.
На кадрах, опубликованных с места, видно, что вагоны свалились с насыпи вниз. Из вагонов высыпался уголь.
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