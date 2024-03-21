В Забайкальском крае 10 вагонов поезда сошли с рельсов

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

На перегоне Гыршелун-Хушенга (находится между Читой и Улан-Уде) Забайкальской железной дороги произошел сход 7 вагонов с углем и 3 цистерн с дизельным топливом, об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

«Задержек движения поездов не имеется. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», — сказано в сообщении. Там указали, что сейчас проводят восстановительные работы на месте.

Прокуратура организовала проверку на предмет безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги 18 марта сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда после выезда автомобиля на пути вне переезда. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.