В Забайкальском крае 10 вагонов поезда сошли с рельсов
На перегоне Гыршелун-Хушенга (находится между Читой и Улан-Уде) Забайкальской железной дороги произошел сход 7 вагонов с углем и 3 цистерн с дизельным топливом, об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
«Задержек движения поездов не имеется. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», — сказано в сообщении. Там указали, что сейчас проводят восстановительные работы на месте.
Прокуратура организовала проверку на предмет безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги 18 марта сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда после выезда автомобиля на пути вне переезда. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
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