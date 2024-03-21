«Это все у нас разбито»: «Белгород арена» и дома после обстрела

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegramv_v_demidov / Telegram Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Из-за обстрела «Белгород Арены» есть очень большие повреждения, рассказал РБК директор спортивного учреждения Юрий Черников.

«Разрушены] центральный вход, административный корпус, зал бокса, входная группа центральная, фасад посечен, плитка внутри. «…» Ну и оборудование досмотровое, несколько штук у нас разбито, заборы — это все у нас разбито. «…», — рассказал он РБК.

По его словам, «сейчас будем закрывать контур, заказывать, губернатор нас поддержал, сказал, что в кратчайшие сроки все восстановим». «У нас, самое главное, нет жертв, нет раненных. Повреждение арены очень большое, самое главное, что все живы», — добавил Черников.

Из-за нового обстрела Белгорода были повреждены 30 квартир в многоэтажках, а также здание «Белгород Арены», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, были ранены пять человек.

Обстрел был произведен из РСЗО RM-70 Vampire. Над областью утром 21 марта были перехвачены десять реактивных снарядов, сообщили в Минобороны.