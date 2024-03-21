На Сахалине паром «Александр Деев» с 63 людьми на борту получил повреждения

На Сахалине паром с 63 людьми на борту получил повреждения

Грузопассажирское судно «Александр Деев» получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино», — сказано в сообщении.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, следователи дадут оценку техническому состоянию судна и действиям экипажа.

«Александр Деев» вышел на линию на линию Ванино — Холмск, которая соединяет Сахалин с материком, 2 сентября 2023 года.

В конце января 2023 года стало известно о «критических важных недочетах», выявленных в процессе эксплуатации, и паром взял курс на Владивосток для их устранения.

За пять месяцев работы на линии «Александр Деев» выполнил 53 круговых рейса, перевез 2639 грузовых и 412 легковых автомобилей и 4277 пассажиров.