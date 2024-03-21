 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Сахалине паром с 63 людьми на борту получил повреждения

На Сахалине паром «Александр Деев» с 63 людьми на борту получил повреждения

Грузопассажирское судно «Александр Деев» получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино», — сказано в сообщении.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, следователи дадут оценку техническому состоянию судна и действиям экипажа.

В России запустили первый беспилотный паром «Генерал Черняховский»
Технологии и медиа
Паром &laquo;Генерал Черняховский&raquo;

«Александр Деев» вышел на линию на линию Ванино — Холмск, которая соединяет Сахалин с материком, 2 сентября 2023 года.

В конце января 2023 года стало известно о «критических важных недочетах», выявленных в процессе эксплуатации, и паром взял курс на Владивосток для их устранения.

За пять месяцев работы на линии «Александр Деев» выполнил 53 круговых рейса, перевез 2639 грузовых и 412 легковых автомобилей и 4277 пассажиров.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Теги
Сахалин паром льдина повреждение
Материалы по теме
Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с китайским кораблем. Видео
Политика
К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно
Общество
В России запустили первый беспилотный паром «Генерал Черняховский»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Нидерланды назвали срок получения Украиной первых F-16 Политика, 05:28
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня Политика, 05:11
В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3 Общество, 05:01
Генпрокуратура назвала смерть «крабового короля» инсценировкой Общество, 04:55
На Сахалине паром с 63 людьми на борту получил повреждения Общество, 04:32
Врачи призвали охлаждать кремы от прыщей, чтобы избежать рака Общество, 04:30
Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции Политика, 04:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов Бизнес, 03:54
В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России Политика, 03:39
«Ъ» узнал о прекращении отгрузки селитры в Петербурге из-за дронов Бизнес, 02:44
Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone Политика, 02:40
Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией Политика, 02:12
Несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях Бизнес, 01:45
Посол Китая заявил, что Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине» Политика, 01:21