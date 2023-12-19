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Технологии и медиа ,  
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В России запустили первый беспилотный паром «Генерал Черняховский»

В России запустили первый беспилотный морской паром «Генерал Черняховский»
Паром &laquo;Генерал Черняховский&raquo;
Паром «Генерал Черняховский» (Фото: Объединённая судостроительная корпорация)

В России начал работу первый морской паром с автономным управлением «Генерал Черняховский», сообщила пресс-служба Минтранса.

Паром «Генерал Черняховский», обслуживающий морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, вышел на линию Усть-Луга — Калининград. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на церемонии отметил, что запуск парома на дистанционном управлении стал результатом работы, которая шла в течение нескольких лет.

Планируется, что «Генерал Черняховский» пройдет около 500 морских миль в автономном режиме. На протяжении всего маршрута за навигацию парома будут отвечать специалисты Центра дистанционного управления. Прибытие судна в порт Калининграда запланировано на 21 декабря 2023 года.

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Паром «Генерал Черняховский» построили в 2022 году по заказу федерального государственного предприятия «Росморпорт». Систему автономного управления судна разработала российская компания Sitronics Group. Система позволяет анализировать окружающую остановку и передавать данные в навигационную систему маневрирования и контроля за состоянием судна. Вся информация передается с парома в Центр дистанционного управления. При необходимости он может взять судно под контроль в дистанционном режиме.

В конце сентября президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал, что систему автономного судовождения планируют внедрить на еще одном пароме, курсирующем между Калининградом и Санкт-Петербургом, — «Маршал Рокоссовский». По его словам, в будущем такие технологии намерены применить и для судоходства в акватории Северного морского пути — на маршруте из Европейской части России на Дальний Восток.

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паром Минтранс беспилотники
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