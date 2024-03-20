Конгрессмен пришел в резиновой маске Путина на слушания по импичменту Байдена

Конгрессмен пришел в маске Путина на слушания по импичменту Байдена

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Член палаты представителей США от Флориды, демократ Джаред Московиц пришел на слушания по делу против американского президента Джо Байдена и его семьи в резиновой маске президента России Владимира Путина, сообщает The Hill.

Слушания проходили в комитете по надзору и подотчетности палаты представителей. Московиц, говоря «от лица Путина», заявил журналистам, что пришел в комитет для того, чтобы поблагодарить председателя, республиканца Джеймса Комера за то, что он «раскрыл и использовал все наши разведданные».

«Может быть, он сможет прийти посмотреть на технологию в наших продуктовых магазинах», — добавил Московиц, сделав отсылку на журналиста Такера Карлсона.

Карлсон ранее, во время посещения России с целью взять интервью у Путина, заявил, что при посещении продовольственного магазина в Москве удивился большому ассортименту продуктов, их высокому качеству и низким ценам.

Позднее Московиц пояснил свой шуточный перфоманс. «Республиканцы, осуществляющие надзор за палатой представителей, начали это расследование в отношении Джо Байдена с помощью формы 1023, которая, как теперь доказано, поступила непосредственно от российской разведки. Джеймс Комер выполнял приказ Владимира Путина. Маска была надета для обеспечения этого визуального эффекта», — заявил конгрессмен.

Форма 1023 — это форма Налогового управления США (IRS), заявление об освобождении от налогов, которое подается некоммерческими организациями.

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Палата представителей ведет формальное расследование против Байдена и его семьи с декабря 2023 года. В рамках процедуры конгрессмены работают над сбором доказательств коррупции и злоупотребления полномочиями. В частности, республиканцы подозревают американского лидера в том, что он извлек личную выгоду от сделок своего сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими.

Одним из ключевых свидетелей по делу выступает 43-летний Александр Смирнов. По данным The Hill, ранее его арестовали и обвинили во лжи Федеральному бюро расследований (ФБР). Смирнов заявил, что информацию, которую он сообщил во время свидетельствования против Байдена, он получил от российской разведки.

Одним из итогов расследования может стать решение юридического комитета палаты начать процесс импичмента действующего президента.

Байден называл расследование «политическим трюком» и заявлял, что его «атакуют ложью».