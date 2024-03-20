В Кисловодске завели дело после того, как инвалида приковали к дереву
В Кисловодске возбудили уголовное дело после того, как инвалида-колясочника приковали цепью к дереву. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, прикованного к дереву инвалида обнаружили прохожие. Сотрудники правоохранительных органов узнали о происшествии из новостей федерального телеканала.
Уголовное дело начали по ст. 127 УК (незаконное лишение свободы). Максимальное наказание по этой статье — заключение на срок до восьми лет.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Расследование по делу также взяла на контроль региональная прокуратура.
Местный новостной телеграм-канал «МойКМВ26» сообщил, что инцидент с инвалидом произошел 15 марта, и опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина болгаркой пилит металлическую цепь, которой кресло инвалида приковано к дереву.
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