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Военная операция на Украине ,  
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Мишустин поручил учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Мишустин поручил учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище
Сюжет
Военная операция на Украине

Министерству обороны поручено создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», — говорится в документе.

Штатная численность военнослужащих и персонала учреждения должна составить 3 436 человек. Мероприятия по созданию училища должны быть осуществлены до 1 декабря 2023 года.

Скорее всего, в распоряжении идет речь о Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, основанное в 1967 году. В 1995 году училище было закрыто.

В 2015 году власти ДНР возобновили училище как Донецкое общевойсковое командное училище. 31 декабря 2022 года  училище вошло в состав ВС России. 

Теги
Михаил Мишустин Донецк ДНР Военная операция на Украине Минобороны военное учение
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