Мишустин поручил учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище
Министерству обороны поручено создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», — говорится в документе.
Штатная численность военнослужащих и персонала учреждения должна составить 3 436 человек. Мероприятия по созданию училища должны быть осуществлены до 1 декабря 2023 года.
Скорее всего, в распоряжении идет речь о Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, основанное в 1967 году. В 1995 году училище было закрыто.
В 2015 году власти ДНР возобновили училище как Донецкое общевойсковое командное училище. 31 декабря 2022 года училище вошло в состав ВС России.