Экс-канцлера Австрии приговорили к 8 месяцам условно за ложные показания

Себастьян Курц был признан виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал дело о коррупции, известное как «Ибицагейт»

Земельный суд Вены приговорил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам заключения условно. Он был признан виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал дело о коррупции, известное как «Ибицагейт», сообщает Heute.

Обвинения касаются назначений в наблюдательный совет государственного инвестиционного холдинга ÖBAG.

Виновным в даче ложных показаний был признан также экс-глава кабинета Курца Бернхард Бонелли и осужден на шесть месяцев заключения условно. Испытательный срок для обоих составит три года. По части обвинений экс-канцлера оправдали.

Курц заявил, что намерен подать апелляцию на приговор, который он назвал «очень несправедливым», приводит его слова OE24. «Меня оправдали по двум из трех обвинений», — сказал он. «Я очень оптимистично настроен на то, что во второй инстанции мы окажемся правы», — добавил бывший глава правительства.

Скандал, получивший известность как «Ибицагейт», привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе в мае 2019 года. Он начался после того, как Suddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозапись, на которой Штрахе, находясь на вилле на Ибице, беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. Согласно записи, речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты австрийской Kronen Zeitung. Женщина оказалась студенткой из Черногории, не имеющей отношения к России.

Курц занял пост канцлера в декабре 2017 года, став самым молодым главой правительства в Европе: на тот момент ему был 31 год. В мае 2019-го правительству был вынесен вотум недоверия из-за «Ибицагейта», Курц ушел в отставку. Однако по итогам досрочных парламентских выборов он вернулся на свою должность.

В октябре 2021 года канцлер вновь объявил об отставке после обвинений в коррупции. Курца и его окружение заподозрили в подкупе австрийской газеты Österreich в обмен на размещение там положительных публикаций. Обвинения он отвергал.