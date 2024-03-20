Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам издания SOTA и проекта «Мемориал»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания SOTA, следует из данных сервиса ведомства.
«Мы не получали никаких уведомлений о блокировке: выяснилось, что решение было принято 5 марта за «системные нарушения законов РФ». <...> К блокировкам мы были готовы», — говорится в заявлении редакции издания.
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт Центра защиты прав человека «Мемориал» (признан иноагентом).
«Наш сайт заблокировали. <...> Какое именно ведомство потребовало заблокировать сайт — неизвестно», — прокомментировали решение Роскомандзора в организации.
Минюст внес «Мемориал» в реестр иноагентов 1 марта. Организация была основана в июне 2022 года после того, как Верховный суд России принял решение о ликвидации Правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» (признан иноагентом). Новый «Мемориал» был создан при участии бывших сотрудников ПЦ без государственной регистрации и юридического лица.
Sota.Vision (признана иноагентом) основала в 2015 году Александра Агеева (Айнбиндер), которую признали иноагентом в 2022 году. Затем название сократили до SOTA.
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Летом 2022 года SOTA заявило, что несколько журналистов издания «устроили рейдерский захват», в частности под их контролем оказался телеграм-канал Sotaproject. Издание обвинило в «захвате» соцсетей проекта редактора новостей Алексея Обухова.
Под контролем руководства SOTA остались YouTube, TikTok и Instagram издания (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta), а также новый телеграм-канал Sotavision. В июне 2023 года Минюст признал Sotavision иноагентом.
В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту проекта о новостях из регионов России «Говорит НеМосква». Проект был запущен осенью 2022 года и позиционирует себя как независимое медиа об историях и новостях из регионов России. Главный редактор «Говорит НеМосква» Виктор Мучник рассказал РБК, что Роскомназдор не сообщил команде проекта конкретные причины блокировки.
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