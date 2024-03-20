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Политика ,  
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Башкан Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Санду

Башкан Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии Санду
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от президента Молдавии Майи Санду за оскорбления и «беспочвенные обвинения» в свой адрес. Об этом башкан заявила в своем телеграм-канале.

«Постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду. <...> Мы требуем публичных извинений и опровержения», — написала Гуцул.

Башкан Гагаузии также опубликовала текст «предварительного заявления о распространении порочащих сведений» со стороны Санду. В документе говорится, что президент Молдавии во время пресс-конференции 18 марта «очернила» имя Гуцул. В частности, в заявлении приводится цитата, в которой Санду сказала, что башкан Гагаузии «работает на преступную группировку, а не на граждан Молдавии».

Гуцул назвала такие заявления со стороны Санду «нарушающими презумпцию невиновности». Если молдавский президент не принесет публичные извинения и не опровергнет сказанное, башкан планирует подать на нее в суд, следует из документа.

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Гуцул победила во втором туре выборов главы Гагаузской автономии 14 мая 2023 года, набрав 52,34% голосов (27,3 тыс.).

18 марта Майя Санду во время выступления на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что отказывается подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны.

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Комментируя недавний визит Гуцул в Россию, Санду заявила, что Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии». Она сказала, что «человеку, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», нечего делать в правительстве страны.

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Теги
Гагаузия Молдавия Майя Санду публичные извинения
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