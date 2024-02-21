МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском

МВД проверит данные об угрозах от преподавателя студентке в Свердловской области

МВД организовало проверку из-за обвинений в адрес полицейского, преподавателя техникума в Каменск-Уральском. Его обвинили в угрозах применения насилия над несовершеннолетней студенткой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет E1.

«19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы», — сообщил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В МВД уточнили, что педагог является сотрудником местного ОВД и старшим лейтенантом полиции. В техникуме он работает в свободное от службы время.

«У девочки, которая стояла на коленях, артрит, она сказала об этом педагогу, но он лишь усмехнулся. При всем классе преподаватель заставил ее стоять на коленях. До этого других учеников шлепали ремнем, он махал перед студентами электрошокером», — рассказал адвокат пострадавшей Сергей Барсуков.

После скандала преподавателя уволили, отметили студенты. Директор техникума Елена Гончаренко подтвердила, что такой человек у нее работает.

В январе полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков получил выговор за комментарий в соцсети об избиении братьями-азербайджанцами 11-летней школьницы.

В конце декабря 2023 года два брата-азербайджанца, обучающиеся в пятом классе, избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети напали на мальчика и девочку-сироту, после чего последняя оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Булгаков после появления сообщений об инциденте написал в соцсети комментарий, где заявил, что люди «раздули из ничего» скандал.