Инспекторам ГИБДД разъяснили, как наказывать за езду без номеров

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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников направил в региональные ГИБДД разъяснения, как наказывать за управление машиной без госномеров. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на документ, чью подлинность подтвердил источник издания в полиции.

Согласно ст. 12.1 КоАП, за управление незарегистрированным автомобилем грозит штраф от 500 до 800 руб., а в случае повторного правонарушения — лишение прав. По ст. 12.2 КоАП, за езду без номеров на зарегистрированном автомобиле грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав.

По закону автовладелец должен поставить транспортное средство на учет в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи и все это время может передвигаться на нем без госномеров. После этого автовладелец может быть наказан только по ст. 12.1 КоАП (управление незарегистрированным авто), а ст. 12.2 и 12.1 КоАП за езду без номеров применять нельзя, уточнили в ГИБДД.

Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу Павла Булавцева из Омска, которого ГИБДД ранее оштрафовала за езду без номеров по ст. 12.2 КоАП, хотя тот утверждал, что купил автомобиль за восемь дней до того, как выписали штраф. ГИБДД в ответ предоставила данные, что Булавцев пользовался машиной еще за полгода до заключения договора и даже был наказан за нарушения ПДД. Суд признал наказание водителя правомерным.

Основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов пояснил, что водители часто переписывают договоры купли-продажи, чтобы избежать наказания, и решение о запрете передвижения без номеров направлено в первую очередь против них.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский отметил, что, согласно разъяснениям ГИБДД, у водителей теперь точно есть десять дней, чтобы поставить машину на учет, при этом до регистрационного пункта можно доехать без номеров.