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СК завел дело после обнаружения тел двух младенцев в Новой Москве

СК возбудил дело после обнаружения в Новой Москве тел двух младенцев
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следователи завели уголовное дело по факту обнаружения двух тел новорожденных детей в Новой Москве в помещении насосной станции, сообщило главное управление СК по Москве. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК, до двух лет лишения свободы).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили сотрудников насосной станции, изъяли камеры видеонаблюдения и назначили медицинские экспертизы. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей», — заключили в СК.

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Тела двух новорожденных обнаружили при проведении работ на насосной станции в Новой Москве, сообщила ранее столичная прокуратура. Первого младенца нашли 18 марта, второго — вечером следующего дня, оба ребенка женского пола.

У одного из новорожденных была рана на голове, добавили в ведомстве. Там отметили, что точная причина смерти детей будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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