Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев

Советский и российский живописец, заслуженный художник России Альберт Хаджаев скончался в возрасте 86 лет, сообщило в телеграм-канале министерство культуры Дагестана.

«На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении.

«РИА Дагестан» уточнило, что художник умер после тяжелой болезни.

Хаджаев родился 24 декабря 1937 года в городе Буйнакске. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. Художник работал в разных стилях: реализм, академизм, книжная графика. Писал портреты, пейзажи, натюрморты. Среди его наиболее значимых произведений — «Вечерний натюрморт», «Здесь стояли насмерть», «Памяти Щаза из Куркли», «Балхарка».

В дагестанском минкульте отметили, что Хаджаева ценили за профессионализм и «пластику работ, проникнутых особой музыкальностью».

У художника было несколько государственных наград. Так, в 2012 году его отметили почетной грамотой Республики Дагестан, а в 2018-м — орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».