Умер замдиректора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда
Умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда, ему было 59 лет, сообщил РБК его брат балетмейстер Гедиминас Таранда.
«Вчера, сердце. Лучший брат в мире ушел», — сказал он.
Витаутас Таранда родился в 1965 году. В 1983-м окончил Московское хореографическое училище, после чего работал в Большом театре. Таранда также получил педагогическое образование в ГИТИСе. Замдиректора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда был с 1994 года, также руководил студией при нем. Награжден орденом Дягилева I степени за вклад в искусство.
Его брат Гедиминас Таранда — бывший солист Большого театра, заслуженный деятель искусств России. Труппу «Русский имперский балет» он создал в 1994 году, в нее входит около 30 артистов, а репертуар включает более 10 постановок.
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