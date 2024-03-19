Умер замдиректора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда

Замглавы «Русского имперского балета» Витаутас Таранда умер в возрасте 59 лет

Витаутас Таранда — брат экс-солиста Большого театра, хореографа Гедиминаса Таранды. Он работал в его труппе «Имперский русский балет»

Витаутас Таранда (Фото: ballet-imperial.ru)

Умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда, ему было 59 лет, сообщил РБК его брат балетмейстер Гедиминас Таранда.

«Вчера, сердце. Лучший брат в мире ушел», — сказал он.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. В 1983-м окончил Московское хореографическое училище, после чего работал в Большом театре. Таранда также получил педагогическое образование в ГИТИСе. Замдиректора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда был с 1994 года, также руководил студией при нем. Награжден орденом Дягилева I степени за вклад в искусство.

Его брат Гедиминас Таранда — бывший солист Большого театра, заслуженный деятель искусств России. Труппу «Русский имперский балет» он создал в 1994 году, в нее входит около 30 артистов, а репертуар включает более 10 постановок.