МЧС сообщило о пожаре на складе в приморском Уссурийске
В приморском Уссурийске произошел пожар на складе, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Площадь возгорания, по данным ведомства, составляет 1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Спустя 30 минут после сообщения о возгорании МЧС уточнило, что пожар локализован. «Специалисты не допустили перехода огня на соседние помещения. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.
В ночь на 15 марта в городе Чудово в Новгородской области произошел пожар в ангаре на территории пилорамы. Информация о пострадавших не поступала. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, в тушении участвовали 18 специалистов и шесть единиц техники. Через три часа пожар полностью потушили.
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