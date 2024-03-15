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Общество ,  
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В Новгородской области загорелся ангар на пилораме

В новгородском Чудово произошел пожар в ангаре на пилораме

В городе Чудово в Новгородской области произошел пожар в ангаре, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Чудово горит ангар на территории пилорамы», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении пожара участвуют 18 специалистов и шесть единиц техники. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

Спустя 40 минут после сообщения о пожаре МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

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10 марта произошел крупный пожар в Ленинградской области — в Ломоносовском районе на Волхонском шоссе загорелся ангар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Два человека пострадали. В тушении пожара были задействованы 75 человек и 21 единица техники.

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Новгородская область Пожар МЧС ангар
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