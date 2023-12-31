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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Малайзии McDonald's подал в суд в связи с бойкотом из-за Израиля

В Малайзии McDonald's подал в суд на движение в связи с бойкотом из-за Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Владелец McDonald's в Малайзии подал иск на $1,3 млн к движению, призывающему бойкотировать западные компании из-за их предполагаемой поддержки действий Израиля в секторе Газа. Компания утверждает, что это привело к потере прибыли
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС

Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd, которая является лицензиатом McDonald's в Малайзии, подала в суд на малайзийское движение за бойкот, отчуждение активов и санкции (BDS; Boycott, Divestment and Sanctions) за «ложное и дискредитирующее заявление», требуя возмещения ущерба в размере 6 млн ринггитов ($1,3 млн), передает Reuters со ссылкой на судебный иск.

BDS ранее опубликовала в соцсетях серию постов, которые, предположительно, связывали сеть ресторанов с израильской «геноцидальной войной против палестинцев в Газе». Таким образом, утверждает Gerbang Alaf, движение подстрекало общественность к бойкоту заведений, что привело к потере прибыли и сокращению рабочих мест, в том числе из-за закрытия и сокращения часов работы торговых точек.

Агентство отмечает, что Малайзия, страна с преобладающим мусульманским населением, является убежденной сторонницей палестинцев, и некоторые западные бренды быстрого питания в стране, как и в ряде других мусульманских государств, стали мишенью кампаний бойкота в связи с войной Израиля против ХАМАС.

McDonald's Malaysia подтвердила, что подала иск против BDS для защиты своих «прав и интересов». Движение «категорически отрицает» клевету со своей стороны на сеть ресторанов быстрого питания и передаст дело на рассмотрение суда.

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Политика

Война Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается с 7 октября, после того как боевики группировки напали на южные регионы страны, убили около 1,3 тыс. человек и взяли людей в заложники.

Израильская армия ведет наземную операцию в секторе Газа, а также наносит ракетные удары, целью противостояния называется уничтожение ХАМАС. По информации Минздрава Газы, который находится под контролем движения, число погибших в результате боевых действий превысило 21 тыс. человек.

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McDonald's Malaysia 15 октября опубликовала заявление, в котором подчеркивалось, что компания является «на 100% принадлежащей мусульманам», а действия франчайзи ресторанов в Израиле не отражают ее ценностей. Спустя два дня компания объявила, что внесла 1 млн ринггитов (около $220 тыс.) в палестинский гуманитарный фонд.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
McDonald`s Малайзия Израиль Палестина сектор Газа иски бойкот McDonald’s
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