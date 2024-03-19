Власти Калининградской области сообщили о 4 пострадавших при пожаре на траулере

Власти назвали число погибших и пострадавших при пожаре на траулере

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

При пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил РБК руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Один человек, к сожалению, погиб, все остальные члены экипажа найдены, спасены из воды», — сказал Лысков.

По его словам, один из четверых пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, одного отпустили на амбулаторное наблюдение.

Родственникам погибшего власти пообещали выделить 1 млн руб., семьям раненых — по 500 тыс. руб. «Траулер, по моей информации, все-таки не затонул, его буксируют в порт», — добавил Лысков.

Днем 19 марта на траулере «Капитан Лобанов» произошел пожар. Ранее телеграм-каналы «112», Mash и Baza со ссылкой на источники писали, что судно затонуло. По данным Baza, взрыв прогремел в 10-мильной зоне от берега, около 11:00 корабль подал сигнал бедствия, на борту было семь человек.

Этот же траулер частично затонул у берега Калининградского морского судоходного канала в июне 2021 года. Инцидент произошел при постановке судна на ремонт, из-за этого в акватории разлилось топливо. Пострадавших не было.