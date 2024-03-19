Летавшую из Армении в Россию авиакомпанию лишили лицензии
Действие лицензии армянской авиакомпании Fly Arna, выполнявшей рейсы в российские города, приостановили на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолетов. Об этом сообщил армянский новостной портал NEWS.am со ссылкой на заявление заместителя министра территориального управления и инфраструктуры республики Армена Симоняна.
Авиакомпанию в Армении лишают права на работу на полгода в случае, если в ее распоряжении нет собственных воздушных судов, подчеркнул Симонян в разговоре с парламентариями на заседании Нацсобрания Армении. Перевозчик должен решить проблему, иначе лицензию отзовут окончательно.
Вопрос с приостановкой лицензии Fly Arna изучается, проблема касается финансовой сферы, добавил министр.
В начале года перевозчик объявил, что запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Ереваном с 29 января 2023 года. Самолет будет летать трижды в неделю, заявили во Fly Arna. На маршрут поставили судно Airbus А-320.
Fly Arna объявила о приостановке полетов в январе 2024 года. Решение объяснили операционными изменениями в компании. Перевозчик заявил, что стремится возобновить работу как можно быстрее.
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