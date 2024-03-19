Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии
Басманный суд назначил четыре года условно бывшей ассистентке и переводчице главы канцелярии посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.
«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Согласно ст. 73 УК России, назначенное Полуэктовой наказание считается условным, с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданский иск посольства Швейцарии в России в сумме более 4,8 млн руб. Ранее наложенный арест на имущество частично сохранен до момента исполнения гражданского иска.
В 2018 году старший переводчик швейцарского посольства Полуэктова написала заявление в полицию. Она утверждала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны дипломата Ива Россье, который тогда был послом Швейцарии в России. Дипломат претензии отверг.
Вскоре после этого Полуэктова уволилась, а представители посольства написали на нее заявление. Бывшие работодатели обвинили экс-переводчицу в мошенничестве.
По версии следствия, женщина незаконно оформила медицинские страховые выплаты, хотя лечебные процедуры не проводила. Сторона обвинения считает, что ущерб от действий Полуэктовой составил 4,5 млн руб.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?