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Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии

Басманный суд: экс-переводчице посольства Швейцарии в России дали 4 года условно

Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии
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Басманный суд назначил четыре года условно бывшей ассистентке и переводчице главы канцелярии посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Согласно ст. 73 УК России, назначенное Полуэктовой наказание считается условным, с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск посольства Швейцарии в России в сумме более 4,8 млн руб. Ранее наложенный арест на имущество частично сохранен до момента исполнения гражданского иска.

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В 2018 году старший переводчик швейцарского посольства Полуэктова написала заявление в полицию. Она утверждала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны дипломата Ива Россье, который тогда был послом Швейцарии в России. Дипломат претензии отверг.

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Вскоре после этого Полуэктова уволилась, а представители посольства написали на нее заявление. Бывшие работодатели обвинили экс-переводчицу в мошенничестве.

По версии следствия, женщина незаконно оформила медицинские страховые выплаты, хотя лечебные процедуры не проводила. Сторона обвинения считает, что ущерб от действий Полуэктовой составил 4,5 млн руб.

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Теги
Басманный суд условный срок переводчик Швейцария
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