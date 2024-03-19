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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Южной Кореи отказался давать оценки событий в Буче

Министр обороны Южной Кореи отказался давать оценки событий в Буче
Сюжет
Военная операция на Украине
Син Вон-сик
Син Вон-сик (Фото: Chad Mcneeley / Dod / Global Look Press)

События в украинской Буче окончательно не установлены как явный факт, заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон-сик. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос «РИА Новости».

«Очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — сказал он «РИА Новости».

Вон-сик подчеркнул, что правительство Республики Корея осуждает действия России в конфликте с Украиной.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Сеул оказывает Киеву поддержку в виде гуманитарной помощи и поставок военного оборудования. В декабре 2023 года в стране опровергли информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов.

При этом в мае 2023 года Южная Корея не исключала поставок на Украину боеприпасов. Власти страны подчеркнули, что конкретных планов отправлять боеприпасы на Украину напрямую или через посредников у Сеула на данный момент нет.

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Теги
Южная Корея Украина Военная операция на Украине
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