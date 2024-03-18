«Покровский рудник» сообщил об операции по спасению шахтеров
Группа спасателей направилась к шахтерам, которые находятся под завалами на руднике в Амурской области, сообщила РБК пресс-служба компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение.
18 марта около 20:40 по местному времени (14:40 мск) на руднике комбината «Пионер» обрушилась горная масса. В тот момент в шахте находились 13 человек, которые проводили подземные горные работы «на отметке +100», рассказали в пресс-службе.
«В настоящий момент по вентиляционному уклону к ним направлена группа спасателей, проводятся спасательные работы, восстановление связи, механизированная очистка транспортного уклона. Руководство предприятия мобилизовало все силы для спасения людей», — сообщил представитель компании.
Обрушение произошло в Зейском округе Амурской области в штреке горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» (владелец этого золотодобывающего предприятия, как и «Покровского рудника» — группа компаний Petropavlovsk).
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