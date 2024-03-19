 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта

МВД: митинг, посвященный юбилею присоединения Крыма, собрал 80 тыс. человек

Митинг-концерт на Красной площади в честь десятилетия вступления Крыма в состав России посетили свыше 80 тыс. жителей Москвы и туристов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Праздничный митинг-концерт под названием «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в одной гавани» вели телеведущие Руслан Осташко и Юлия Барановская, передает «Москва 24». На нем выступили певица Полина Гагарина, Денис Майданов и другие музыканты.

Концерт посетил президент Владимир Путин. Вместе с ним на мероприятие пришли кандидаты, баллотировавшиеся на выборах главы государства на прошедших выборах — депутат от КПРФ Николай Харитонов, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

На концерте Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя и объявил, что в скором времени железнодорожные составы пойдут до Севастополя. «Это будет еще одна, альтернативная дорога — вместо Крымского моста», — отметил президент.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
МВД Ирина Волк Крым концерты митинг
Материалы по теме
Поклонская впервые за 1,5 года появилась в эфире и обратилась к крымчанам
Политика
Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма
Политика
В Крыму усилили меры безопасности на выборах после инцидентов с зеленкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53
В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году Политика, 00:26
В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта Политика, 00:04
Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе Экономика, 00:00
«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны Финансы, 00:00
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18 мар, 23:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине Политика, 18 мар, 23:52
Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности Политика, 18 мар, 23:39
ЕС согласовал санкции против России из-за смерти Алексея Навального Политика, 18 мар, 23:39
В Кремле оценили возможность переговоров о контроле над ядерным оружием Политика, 18 мар, 23:03
Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины Политика, 18 мар, 22:38
«Динамо» проиграло «Трактору» второй матч подряд в плей-офф КХЛ Спорт, 18 мар, 22:37
ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду Политика, 18 мар, 22:37