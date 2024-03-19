В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта

Митинг-концерт на Красной площади в честь десятилетия вступления Крыма в состав России посетили свыше 80 тыс. жителей Москвы и туристов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Праздничный митинг-концерт под названием «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в одной гавани» вели телеведущие Руслан Осташко и Юлия Барановская, передает «Москва 24». На нем выступили певица Полина Гагарина, Денис Майданов и другие музыканты.

Концерт посетил президент Владимир Путин. Вместе с ним на мероприятие пришли кандидаты, баллотировавшиеся на выборах главы государства на прошедших выборах — депутат от КПРФ Николай Харитонов, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

На концерте Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя и объявил, что в скором времени железнодорожные составы пойдут до Севастополя. «Это будет еще одна, альтернативная дорога — вместо Крымского моста», — отметил президент.