Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении.

В телефонном разговоре Эрдоган и Путин также заявили об обоюдном настрое на «дальнейшее тесное взаимодействие» для развития многоплановых российско-турецких отношений. Лидеры также обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, в том числе в Черноморском регионе.

На президентских выборах Путин набрал 87,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Второе место занял Николай Харитонов (4,31%), третье — Владислав Даванков (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий (3,20%).

После победы Путина поздравили лидеры нескольких стран, первым был — президент Венесуэлы Николас Мадуро. Затем свои поздравления направили Никарагуа, Таджикистан, Северная Корея, Гондурас, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Индия.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поздравлять Путина. Берлин заявил, что выборы в России не были свободными и честными. С такой же позицией выступили Британия и Польша.