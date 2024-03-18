Замглавы МИДа Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте

Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте

Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщения о своей госпитализации из-за инфаркта, сообщил РБК, что чувствует себя хорошо. «Чувствую себя прекрасно», — сказал Рябков.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что Рябков ночью 17 марта почувствовал себя плохо, за ним приехала скорая и отвезла в больницу, где он попал в реанимацию. Медики, утверждал канал, диагностировали у дипломата острый инфаркт миокарда и провели операцию по установке стента.

Сергею Рябкову 63 года. Он родился 8 июля 1960 года в Ленинграде. В 1982 году окончил МГИМО при МИД СССР. Замом главы российского МИДа Рябков стал в августе 2008 года.

До этого он возглавлял отдел ОБСЕ в департаменте общеевропейского сотрудничества, работал старшим советником, советником-посланником посольства России в США. С 2005 по 2008 год был директором департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) при МИДе.