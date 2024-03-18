Ким Чен Ын заявил о новой эпохе дружбы России и Северной Кореи

Ким Чен Ын заявил о новой эпохе дружбы России и Северной Кореи

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Ким Чен Ын заявил о готовности начать вместе с Владимиром Путиным новый период отношений России и Северной Кореи. Об этом написано в поздравительной телеграмме, которую лидер КНДР написал в честь переизбрания Путина президентом России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил готовность создать вместе с президентом Путиным новый период корейско-российской дружбы, имеющей давнюю историю и традиции, в соответствии с велением эпохи», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын 18 марта одним из первых поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Северокорейский лидер написал поздравительную телеграмму, которую передаст в российский МИД посол страны Син Хон Чхор.

В январе 2024 года Пхеньян сообщил, что Путина пригласили посетить Северную Корею. КНДР также назвала его близким другом корейского народа. Президент России пообещал приехать в страну в ближайшее время.