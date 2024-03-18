Кремль назвал цели встречи Путина с руководителями фракций Госдумы
Владимир Путин 20 марта встретится с руководителями фракций Госдумы для обмена мнениями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. <...> Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракций высказывают президенту <...> И это действительно такой, достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что рекордная явка на выборы «красноречиво свидетельствует о поддержке президента».
Явка по всей России составила 77,44%, в голосовании приняли участие 87 млн 113 тыс. россиян, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, 15 марта явка превысила 36%, 16-го — 22%, 17-го — 18%. Досрочно проголосовали 2,6 млн человек.
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