Кремль назвал цели встречи Путина с руководителями фракций Госдумы

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Владимир Путин 20 марта встретится с руководителями фракций Госдумы для обмена мнениями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. <...> Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракций высказывают президенту <...> И это действительно такой, достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что рекордная явка на выборы «красноречиво свидетельствует о поддержке президента».

Явка по всей России составила 77,44%, в голосовании приняли участие 87 млн 113 тыс. россиян, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, 15 марта явка превысила 36%, 16-го — 22%, 17-го — 18%. Досрочно проголосовали 2,6 млн человек.