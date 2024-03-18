«Кам24» сообщило о гибели двух туристов после схода лавины на Камчатке

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Двух туристов, пропавших после схода лавины на Камчатке, нашли мертвыми. Об этом со ссылкой на источники пишет информационное агентство «Кам 24».

Сначала обнаружили тело Глеба Пылева, а затем — тело Татьяны Некрасовой, передает информагентство.

По предварительным данным МЧС по Камчатскому краю, мертвой нашли только одну участницу похода.

Лавина сошла 18 марта в районе перевала Красноармейского. Волна снега накрыла группу из одиннадцати человек, которые совершали ски-тур. Двое из них не смогли выбраться. Остальные участники группы начали самостоятельные поиски, но это не дало результата. После этого они позвонили спасателям по спутниковому телефону.

На поиски пропавших отправили сотрудников экстренных служб. Позже на помощь туристам направили авиацию МЧС. Наземным группам спасателей путь осложняют метель и опасность схода лавин, сообщили в ведомстве. Спасатели поддерживают связь с туристами.