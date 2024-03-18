«Ъ» узнал об отказе небольших автоперевозчиков от фур в лизинг

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Автомобильные грузоперевозчики начинают отказываться от грузовиков в лизинг и переходить на аутсорсинг из-за роста стоимости лизинга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных перевозчиков.

Ставка по лизинговым договорам уже достигла порядка 24% годовых, отметил директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

В основном тренд на отказ от парка наблюдается у небольших компаний — более крупные перевозчики пока могут обслуживать лизинг. В банках оттока клиентов из лизингового сегмента не видят.

«У большинства это работа в ноль или в небольшой, допустимый минус. Если машина выкуплена, то речь идет о чистой прибыли в 25 руб. с километра», — говорит гендиректор TTG Андрей Рудаков. При этом, по его словам, есть тенденция к уменьшению при длительном сроке эксплуатации (пять-семь лет) до 12 руб. с километра.

В компании рассматривают возможность отказа от собственных автомобилей. Рудаков отметил, что при текущем уровне стоимости основных средств и долгосрочной аренды работа в лизинг с каждым годом будет только в убыток.

Дмитрий Иевлев, гендиректор «Авто-ПЭК», у которой в лизинге 15% из парка в 2,5 тыс. единиц, отмечает, что в условиях, когда дефицит транспорта на рынке обостряется, а средний возраст грузовой техники в России увеличивается, развитие собственного автопарка позволяет минимизировать нарушения сроков и качества доставки. При этом, согласно данным «Авто-ПЭК», в 2023 году расходы перевозчиков на обслуживание техники выросли на 10–12%.

Для малых и средних транспортно-логистических компаний автопарк — это проблема, упирающаяся в рост лизинговых платежей и необходимость ухаживать за машинами, говорит основатель портала Main Transport Роман Судорогин.

«Здесь мы также наблюдаем тенденции к консолидации рынка: крупные транспортные компании могут позволить себе содержать профильные отделы, обслуживающие автопарк, получают скидки от лизингодателя за объем приобретаемых ТС и большую прибыль с каждого километра пробега <...>. Меньшие компании вынуждены оптимизировать издержки и риски, отказываясь от собственных ТС», — рассказал Судорогин.

Банки пока не замечают оттока перевозчиков из финлизинга, сообщил гендиректор компании «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов. «ВТБ Лизинг» не видит тенденцию по отказу от лизинга со стороны своих клиентов-грузоперевозчиков», — сказал Мусатов.

По его словам, за январь—февраль «ВТБ Лизинг» профинансировал совокупно в 2,5 раза больше автомобилей и техники, чем год назад. Количество машин, переданных логистическим компаниям, выросло в два раза.

«На сегодняшний день доля логистических компаний составляет 30% в нашем портфеле автолизинга», — отметил собеседник газеты. По его информации, случаи, когда клиенты отказываются от машин при внесении предоплаты и до отправки, единичны.