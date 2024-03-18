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Политика ,  
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Премьер Японии выразил протест из-за запуска КНДР баллистических ракет

Кисида: Япония протестует против запуска баллистических ракет со стороны КНДР

Япония заявила протест КНДР в связи с запусками трех баллистических ракет в сторону Японского моря, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента.

По словам Кисиды, запуски баллистических ракет «абсолютно неприемлемы». «Я решительно осуждаю это как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны», — отметил премьер-министр (цитата по Kyodo).

Кисида добавил, что сообщений о повреждениях японских кораблей или самолетов после запуска не поступало. По данным южнокорейских военных, две из трех ракет, запущенных с территории Северной Кореи, оказались малой дальности.

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
Политика
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

В ночь на 18 марта силы КНДР запустили три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии сообщила, что они, предположительно, упали в океане за пределами исключительной экономической зоны страны. В предыдущий раз Северная Корея запустила баллистическую ракету в середине января, это был первый запуск такого типа оружия в 2024 году.

Теги
Япония Фумио Кисида КНДР Северная Корея баллистическая ракета
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