В Кременчуге и Кривом Роге раздались взрывы

В Кременчуге и Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщает «Суспільне». Об этом также пишет издание «Страна.ua».

Взрывы звучали и в Хмельницкой области. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.

В Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой и ряде других областей объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.