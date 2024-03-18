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Военная операция на Украине ,  
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В Кременчуге и Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кременчуге и Кривом Роге раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщает «Суспільне». Об этом также пишет издание «Страна.ua».

Взрывы звучали и в Хмельницкой области. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.

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В Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой и ряде других областей объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Кременчуг Кривой Рог взрывы
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