В Кременчуге и Кривом Роге прозвучали взрывы
В Кременчуге и Кривом Роге раздались взрывы
В Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщает «Суспільне». Об этом также пишет издание «Страна.ua».
Взрывы звучали и в Хмельницкой области. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.
В Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой и ряде других областей объявлялась воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.