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Выборы президента России ,  
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Путин призвал сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке

Путин: надо сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке
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Выборы президента России
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Военная операция на Украине

Российские власти должны сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки, заявил Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах.

Волонтеры в избирательном пункте Путина, общаясь с главой государства, сообщили, что собираются после завершения выборов поехать с гуманитарной миссией в Авдеевку — город в ДНР, который в феврале перешел под контроль российской армии. «Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

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Выступая на пресс-конференции в штабе, Путин отметил, что российские власти «вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан». Он подчеркнул, что сделает все, что в его силах, для решения поставленных перед страной задач.

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Украинские войска отступили из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки 20 февраля, он сообщил, что операция прошла при минимальных потерях. Путин назвал ситуацию успехом, который нужно развивать. 

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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